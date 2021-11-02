Kepez’in sultanlarından Marmaris galibiyeti

Kepez Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı, deplasmanda Marmaris Belediyesi'ni de 31 skor ile yendi.
Kadınlar 2’inci Ligi’nde mücadele eden Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün voleybol takımı, ilk 2 deplasmanını kolay geçti. İlk maçları 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesini set vermeden geçen Kepez Belediyesi Voleybol Takımı, ikinci deplasmanı yaptıkları Marmaris'teki setleri 2519, 2025, 1625 ve 2225 sonuçlarla geçmeyi başardı. Muğla Amiral Orhan Aydın Salonu'ndaki üçüncü maçı 31 kazanmayı bilen takım, puanını 6'ya yükseltti. Geçen hafta kendi evlerindeki Pamukkale Belediyesi yenilgisini seyircisine unutturan kızlar, moral buldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.