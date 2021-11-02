Serik’te zincirleme kaza: 1 yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında BelekKadriye Turizm Merkezi Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa U.’nun kullandığı 16 KN 079 plakalı otobüs, seyir halindeki aynı istikamete giden Bülent Özgür Y.'nin kullandığı 16 ACS 964, ile Nadir Orhun A.’nın kullandığı 34 CIL 038 plakalı otomobile ardından da Mustafa K.'nın kullandığı 07 YM 137 plakalı kamyonete çarptı. Daha sonra karşı yönden gelen İsmail K.'nın kullandığı 42 BR 088 plakalı otomobile çarparak refüje çıktı. Kaza sonrası İsmail K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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