26 kilo esrar bulunduran 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Antalya’nın Finike ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde depoladıkları yerlerde yapılan aramada 17 parça halinde çuval ve poşetlere sarılı toplam 26 kilo 410 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, 26 Ekim günü yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olayda yakalanan ve tutuklanan şahısların uyuşturucu madde depoladıkları yer ve birlikte hareket ettikleri şahısların yakalanması amacıyla Kumluca Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslerde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 17 parça halinde çuval ve poşetlere sarılı toplam 26 kilo 410 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli daha yakalandı. Yakalanan şüpheli H.Ş., Finike Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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