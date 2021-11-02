Güvenlik kamerasını çaldıktan sonra iş yerine girdi Kasalarda para bulamayan hırsız söktüğü güvenlik kameralarını çaldı Börekçiyi gözüne kestiren hırsız, iş yerine girmeden önce güvenlik kamerasını yerinden söktü Hırsızın güvenlik kamerasını söktüğü anlar kamaraya saniye saniye yansıdı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir iş yerine girmek isteyen hırsızın güvenlik kameralarını söktüğü anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece yarısı meydana geldi. İstiklal Mahallesinde bulunan Manavlar Çarşısında faaliyet gösteren börekçiyi gözüne kestiren hırsız, önce güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı. Yan yana takılı iki kamerayı devre dışı bırakmak isteyen, üzerinde kapüşonlu bir mont bulunan ve maske taktığı görülen hırsız, tezgahın üzerine çıktı. Önce kameraların yönünü değiştiren hırsız daha sonra kameraların kablosunu keserek devre dışı bıraktı. Ardından iş yerine girerek kasanın kilidini kıran hırsız, kasada para bulamayınca söktüğü güvenlik kameralarını alarak kayıplara karıştı.

İş yerini açmak için sabah dükkanına gelen Serdal Yaldır karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Kasasının açılmış olduğunu ve güvenlik kameralarının yerinde olmadığını gören Yaldır, durumu polise bildirdi.

Yaşadıklarını anlatan Yaldır, “Börek yapmak için erken saatte işyerine geldik. Yerde pulları görünce kasaya yöneldim. Kasanın patladığını gördüm. Güvenlik kameraları aklıma geldi. Baktığımda güvenlik kameralarının da yerinde olmadığını gördüm. Bilgisayardan baktığımda 1617 yaşlarında bir kişinin kameraları söktüğünü gördüm. Daha önce de iş yerime girmişlerdi. Hırsızlığın bir cezası olmadığı için sık sık dükkanımıza hırsız giriyor. Gözümüze uyku girmiyor. Bu işe yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum” dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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