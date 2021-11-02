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Batı Akdeniz ihracatında rekor 1 Ocak’tan bugüne 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolarlık ihracat

İHA

Batı Akdeniz ihracatında rekor 1 Ocak’tan bugüne 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolarlık ihracat

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz ihracatı, 2021 yılında rekor üzerine rekor kırıyor. Batı Akdeniz ihracatı yıl sonu hedefi olan 2 buçuk milyar dolar ihracat rakamına doğru ilerliyor.
Batı Akdeniz ihracatı 1 Ocak 202131 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süreçte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında artışla 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolara ulaştı. Batı Akdeniz’den sadece bu yılın Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına kıyasla yüzde 22,91 oranında artışla 202 milyon 921 bin 211 dolar ihracat gerçekleştirildi.
Ekim ayında bölgede en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Maden ve metaller sektörü bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu. Ekim ayı ihracatında demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 274 oranında artışla dikkatleri üzerine çekti.

“İspanya ilk defa sıralamaya girdi”
Ekim ayında gerçekleşen ihracatın ülkelere göre dağılıma baktığımızda en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapıldığı görüldü. Almanya, ikinci sıradaki yerini korurken, bu ay sürpriz bir gelişme yaşandı ve İspanya ilk defa sıralamaya girdi. İspanya’ya gerçekleşen ihracatta rekor kelimesinin yetersiz kaldığı bir artışla, yüzde 422,97 oranında artışla 13 milyon 496 bin 221 dolar ihracat gerçekleşti. Rusya pazarında yüzde 50 artış yaşanırken, ABD pazarındaki etkinliğimizi artmaya devam ettiği görüldü.

“En fazla ihracat Çin’e”
Bölgede 10 aylık süreçte 2 milyar 66 milyon 273 bin 114 dolar ihracat gerçekleşti. İhracatçıların faaliyet gösterdiği 26 sektörün 18’inde artış yaşandı. Toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,06 oranında arttı. Bu süreçte en fazla ihracatı yarım milyar doları aşan rakamla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Bölgede en fazla ihracat her zaman olduğu gibi Çin’e gerçekleştirildi. Özbekistan, yüzde yüze yakın ihracat artışıyla dikkatleri üzerine çekerek, Rusya’ya gerçekleşen ihracat rakamına bir adım daha yaklaştı. Bölgede dünyanın dört bir yanına bin 992 ihracatçı ürünlerini gönderdi. Geçen yıl bu rakam bin 884 ihracatçı idi. İhracatçıların yeryüzünün dört bir yanındaki 154 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. İhracat gerçekleştirilen 154 ülke ve bölgenin 127’sinde artış yaşandı.

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