Antalya'da yıl sonu 9,5 milyon, 2022'de 16 milyon turist hedefi



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) KEMER Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Antalya'ya gelen turist sayısının geçen ay 8 milyonu aştığını belirterek, "Yıl sonunda 9,5 milyon aralığına oturur gibi gözüküyor. 2022'den çok daha ümitliyiz. Bizim hedefimiz Antalya için minimum 16 milyon turist olmalı" dedi.

Pandemi sürecinde Antalya'ya ekim ayı sonuna kadar gelen turist sayısının 8 milyonu aşması turizmcileri sevindirdi. Turist sayısı bakımından beklentinin üzerinde bir sezon geçirdiklerini anlatan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yıl sonu hedefinin ise 9.5 milyon üzerinde turist olduğunu söyledi. 2022 yılı için değerlendirme yapan Yorulmaz, hedefin 2019 rakamlarının üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

'YIL SONUNDA 9.5 MİLYON TURİST'

Volkan Yorulmaz, şunları söyledi: "Kasım ayının ilk günlerinde, sezonun geneline baktığımızda beklentimizin üzerinde bir sezon geçti diyebiliriz. Tüm Antalya çanağı için bunu söylemek mümkün. Kemer için de bu geçerli. Geçen ay zaten 8 milyon baremini geçmiştik. Kasım ayı sonunda 9 milyon rakamlarını geçmiş oluruz. Yıl sonunda da 9,5 milyon aralığına oturur gibi gözüküyor."

'SEZONU GÜZEL GEÇİRDİK, KIŞTAN DA UMUTLUYUZ'

Kış aylarındaki turizm hareketliliği hakkında bilgi veren Yorulmaz, kasım ayının gelmesiyle yazlık tesislerin kapandığını aktardı. Spor turizminde hareketlilik yaşandığını anlatan Yorulmaz, "Bunun dışında kongre turizmi devam ediyor. Yine kışın da devam eden charterlar var. Sezonu güzel geçirdik, kıştan da umutluyuz. Özellikle erken rezervasyon döneminde otellerin açık, destinasyonların çalışır olması bize avantaj olarak geri dönecektir. Hem Avrupa, hem de İngiltere pazarı için özellikle bu söylediğim geçerli olacaktır" dedi.

'2022'DE HEDEFİMİZ 16 MİLYON TURİST'

Antalya turizminin 2022 hedeflerinin büyümesi gerektiğine dikkati çeken Yorulmaz, "2022'den çok daha ümitliyiz. Bizim hedefimiz Antalya için minimum 16 milyon turist olmalı. Çünkü biz 2019'da 14-15 milyon aralığında turist sayısı yakalamıştık. Bunun üstüne çıkmalıyız. 2022, bu sayıları aşacağımız yıl olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-11-02 13:14:40



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