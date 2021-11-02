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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazipaşa’da kültür ve sanat festivali yapıldı

İHA

Gazipaşa’da kültür ve sanat festivali yapıldı

5. Uluslararası Gazipaşa Kültür ve Sanat Festivali 2030 Ekim tarihleri arasında yapıldı. 17 ülkeden 45 sanatçının katıldığı sempozyumda ortaya çıkan eserler halkın beğenisine sunuldu.

“17 ülkeden 45 katılım”
Gazipaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Gazipaşa Kültür ve Sanat Sempozyumu 2030 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Sempozyuma seramik, fotoğraf, edebiyat, karikatür, resim sanatçısı ve heykeltıraş olmak üzere 17 ülkeden 45 sanatçı katıldı. 10 günlük çalışmanın ardından heykeltıraşların yaptığı eserler Cumhuriyet Meydanı’nda, resim sanatçılarının yaptığı 70 resim ise Kültür Merkezi’nde sergilendi.

“Eserler ilçede sergilenecek”
Sempozyumun verimli geçtiğini belirten Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Diğer ülkelerden gelen sanatçılar ülkemizin tanıtımına katkı sağladı. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışından gelen sanatçılarımızı öğrencilerimizle buluşturduk” dedi. Yılmaz, sempozyumda yapılan heykel ve resimlerin ilçenin farklı noktalarına yerleştirileceğini söyledi.

“Dolu dolu geçti”
Sempozyumun Küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım ise 10 günlük sempozyumda insanların ruhuna dokunan eserlerin ortaya çıktığını söyledi. Sempozyumu Dr. Arif Albayrak’la birlikte yürüttüklerini belirten Yıldırım, “Dol dolu 10 günü geride bıraktık. Şimdiden önümüzdeki yılı planlamaya başladık” diye konuştu.

“Mutlaka görülmesi gereken bir yer”
Sempozyuma Kosova’dan katılan Karikatür sanatçısı Agim Krasniqi ise Gazipaşa’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Çok sayıda ülkeyi gezdiğini ve kalıcı eserler bıraktığını belirten Kosovalı sanatçı Krasniqi, “Gazipaşa mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bu tür etkinlikler kültürlerarası diyaloğun gelişmesine katkı sağlıyor” diye konuştu. Sempozyumun son gününde katılan sanatçılara plaket ve sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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