Kepez’e 11 bin 80 metrelik bisiklet yolu yapıldı

Kepez Belediyesi, hareketli ve sağlıklı bir yaşam için ilçeye 11 bin 80 metre bisiklet yolu kazandırdı.

Kepez’in bisiklet yolu ağı her geçen gün genişliyor. Sağlıklı bir yaşam ve alternatif ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapan Kepez Belediyesi, doğu ve batı mahallelerini bisiklet yolları ile birbirine bağlıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ilçeye 10 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu müjdesi üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşıma, sağlığa ve çevreye iyi gelecek bisiklet yollarının yapımını hızlandırdı. Kepez Belediyesi, bugüne kadar ilçeye Kır Çiçeği Caddesinde 3 bin 300 metre, Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesine bin 726 metre, Gündoğdu Mahallesi 2488 sokağa 924 metre, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2 bin 200 metre, Baraj mahallesine 1750 metre, Habibler mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu caddesine bin 180 metre bisiklet yolu kazandırdı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar ilçeye toplamda 11 bin 80 metre bisiklet yolu yapıldı.

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