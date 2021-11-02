Polonya Büyükelçisi Gumieniczek, Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi’nde

Akdeniz Üniversitesi Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi Polonya Büyükelçisi Dariusz Gumieniczek ile bölge okullarından gelen öğrencileri ağırladı.

Akdeniz Üniversitesi Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi’ne iki önemli ziyaret gerçekleşti. Ziyaretlerden ilki Polonya Büyükelçisi Dariusz Gumieniczek tarafından gerçekleştirildi. Büyükelçi Dariusz Gumieniczek Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi’nin ardından Kültür Bakanlığı ile birlikte inşaatının başlama aşamasında olduğu Kemer Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi alanını da gitti.



“Büyükelçi dalış yaptı”

Büyükelçi ziyaretlerin ardından Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi ekibi ile birlikte Kemer kıyısında dalış gerçekleştirdi. Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi yaklaşık 7 yıldır Polonya Bilimler Akademisi ile Varşova, Vroslav ve Torun Üniversiteleri ile akademik faaliyetler yürütüyor. Bu kapsamda her yaz bu üniversitelerden yüksek lisans öğrencileri Merkezin Araştırma Gemisine staja geliyor.



“Öğrencilerden yoğun ilgi”

İkinci ziyaret ise bölge okulları öğrencileri tarafından farkındalık projeleri kapsamında Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi arkeoloji ve sualtı kültür mirası alanına gerçekleştirildi. Bir grup 4. ve 7. sınıf öğrencisi Kemer Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi’nin ardından Merkezin Kemer Idyros kazı alanını ziyaret etti. Öğrencilere arkeoloji, deniz ve kazı alanında temel bilgiler aktarılarak, katılım belgesi verildi. Programın her ay farklı okullar için tekrarlandığı açıklandı.

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