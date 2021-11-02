FT Antalyaspor’un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda FT Antalyaspor’un rakibi Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'ndaki rakibi belirlendi. Kırmızıbeyazlıların rakibi 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler oldu. Amed Sportif, liginde topladığı 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın 30 Kasım, 12 Aralık tarihleri arasında Antalya Stadyumu’nda oynanması bekleniyor.

Güney ekibi 3. Tur maçında Diyarbekirspor’u 50’lık skorla geçerek tur atlamıştı.

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