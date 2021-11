Turizm Kenti Antalya vaka sayısı en düşük 7 ilden birisi Haftalık Covid-19 vaka sayısı 52.27 oldu Kentte aşılamada yüzde 76 oranına ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre Antalya’da daha önce her 100 binde 38,85 olarak açıklanan vaka sayısı 52.27’ye yükselerek bu oran ile vaka sayısı en düşük 7 ilden birisi oldu.

Türkiye’de korona virüse karşı aşılanma oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre ülke genelinde 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 89.31, 2. doz aşılanma oranı yüzde 78.55, 1, 2 ve 3’üncü doz aşı yapılan toplam kişi sayısı 116 milyon 486 bin 234 oldu. Turizm kenti Antalya'da korona virüse karşı aşılanmada belirli bir istikrar gösterdi. Kentte aşılamada yüzde 76 oranına ulaşıldı.

Yine bakanlığın her gün Covid19 Bilgilendirme Platformu’nda Antalya, yüzde 76,7 aşılanma oranıyla mavi kategoride yer aldı. 16 22 Ekim 2021 tarihleri arasındaki 100 binde illere göre haftalık vaka sayısında ise Antalya 52.27 vaka sayısına ulaşarak vaka sayısı en düşük 7 ilden birisi oldu. Öte yandan kentin daha önce vaka sayısı ise 38,85 olarak açıklanmıştı.

