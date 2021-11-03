Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi 10-15 kişilik grup kurdukları çilingir masasında diğer sürücülere 'şerefe' işareti yaptı

Antalya’da seyir halindeki bir tırın dorsesine çilingir masası kuran 1015 kişilik grubun eğlencesi, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere ‘şerefe’ hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada KemerAntalya D400 karayolu üzerinde çilingir keyfi olarak paylaşılan ilginç görüntüler, sürücüleri ve izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir tırın dorsesine masa koyan 1015 kişilik eğlence kaçkını grup, mezelerle süsledikleri çilingir sofrasında eğlendi. Ellerindeki bardaklarla kapısı açık dorseden diğer sürücülere ‘şerefe’ hareketi yapan gruptakilerin o görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı, bazı kullanıcıların da tepkisini çekti.

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