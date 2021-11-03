

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir grup genç, arka kapısı açık olan, hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki içti. Gençlerin o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, tepki çekti.

AntalyaKemer karayolunda dün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki TIR'ın dorsesinde seyahat eden 10 genç, masa kurup, içki içmeye başladı. Grup, bu sırada içki dolu bardakları havaya kaldırıp yoldan geçen sürücüleri selamladı. O anları cep telefonlarıyla çeken grup, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Gençler hem yoldan geçen sürücülerin, hem de sosyal medyada görüntüleri izleyen kullanıcıların tepkisini çekti. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-11-03 10:03:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.