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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da sürücülere maske ve trafik denetimi

İHA

Antalya’da sürücülere maske ve trafik denetimi

Antalya’da gece saatlerinde asayiş ve trafik ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve trafik denetimi yaptı. Sürücülerin çoğunluğunun maske takmadığı gözlendi. Polis, sürücüleri tek tek uyardı.
Antalya'da polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sürücülere maske ve trafik denetimi yaptı. Ekipler sürücüleri en çok maske konusunda uyardı. Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Bulvarında 21.00 ile 23.00 saatleri arasında yapılan denetime trafik polisleri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra özel harekât polisleri de katıldı. Gece saatlerinde trafik polisleri cadde üzerinde güvenli ve kademeli şekilde yol üzerindeki şeritlere dubalar yerleştirdi. Trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, sürücüleri tek tek durdurdu. Önce maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde uyarılarda bulunan ekipler daha sonrasında sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek GBT sorgusu gerçekleştirdi.

Uyarılarda bulunuldu
Öte yandan, gece ekipler şüphelendikleri sürücülere alkometreyle alkol ölçümü de yaptı. Ekipler sürücüleri en çok maske konusunda uyardı. Maske uyarısı yapıldıktan sonra maskesini takan sürücü, “Toplum için çok güzel bir şey hoşuma gitti. Yapılması gereken uygulama emniyet kemeri, kimlik ve maske uyarıları hepimiz için önemli” dedi. Yapılan denetimde trafik kural ihlalleri de göz önüne alınarak kırmızı ışık ihlali yapan ve sigortası olmayan araçlara cezai işlem uygulandı. 1 araç evrakları eksik olduğu için trafikten men edildi. Öte yandan, gece saatleri boyunca denetimlerin farklı noktalarda sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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