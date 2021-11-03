Filenin Akrepleri, DSİ’yi 3-1 mağlup etti

Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı rakibi DSİ Voleybol Takımını 31 mağlup etti. Saat 18.30'da başlayan mücadelenin ilk setini 2521 kazanan Filenin Akrepleri, ikinci seti 1625 kaybetti. 3. seti iyi bir oyunla olan 2520 kazanan Antalyaspor, son seti de 26 24 kazanarak maçın galibi oldu. Bu galibiyet ile Antalyaspor Genç Kız Voleybol Takımı oynadığı ilk iki maçın ikisini de kazanmış oldu.

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