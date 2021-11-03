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Antalya'da 2023 Hint düğünü yılı olacak

DHA

Antalya'da 2023 Hint düğünü yılı olacak


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)TURİZMCİ Bünyat Özpak, koronavirüs salgını öncesi 2019 yılında 20'si Antalya'da olmak üzere 30 Hint düğünü organizasyonundan milyonlarca dolar gelir elde edildiğini belirterek, "İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019'daki gibi patlama yılı olmasını bekliyoruz" dedi.
Çin'den sonra 1 milyar 380 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 2'nci ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Bütçesi 500 bin eurodan başlayan Hint düğünlerinde ailenin ekonomik gücüne göre, bu rakam 100 milyon eurolara çıkabiliyor. Düğün yapmak için Tayland, Endonezya gibi Güneydoğu Asya ile Avrupa ülkelerine giden Hindistanlılar, son 7 yılda yapılan tanıtımlarla Türkiye'yi tercih etmeye başladı.
2019'DA 30 DÜĞÜN YAPILDI
Türkiye'de 2019 yılında yapılan 30 düğün organizasyonundan 20'si, Antalya'da gerçekleştirildi ve milyonlarca dolar gelir elde edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ise Türkiye ile Hindistan arasında hava yolu ulaşımı karşılıklı durduruldu. Dünya genelindeki kısıtlamalardan dolayı Hint düğün organizasyonları, Türkiye'de yapılamadı.
'YILLIK CİROSU 42 MİLYAR DOLAR'
Antalya'da Hint düğünleri düzenleyen bir firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, Hindistanlılar için hayatın en önemli etkinliklerinin başında evliliğin geldiğini söyledi. Hindistanlıların ekonomik güçlerine göre, düğüne ciddi kaynak ayırdığını belirten Özpak, dünya genelinde Hint düğünlerinin yıllık cirosunun 40-42 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Özpak, Türkiye'nin Hint düğün pazarından toplam cironun binde 1'i oranında gelir edebildiğini söyledi.
'ANTALYA'YI ÇOK İYİ BİLMİYORLARDI'
Hint düğünlerinin Türkiye'de ve Antalya'da gerçekleştirilmesi için 7 yıl boyunca çok iyi tanıtım yaptıklarını anlatan Özpak, "Antalya'yı çok iyi bilmiyorlardı. Hatta, Antalya dediğimiz zaman 'Antalya nedir?' diye soruyorlardı. Çok iyi öğrettik. Şimdi, 'Böyle bir ülke varken neden daha önce Tayland, Endonezya, Mauiritus'ta düğünleri yaptık' seviyesine geldiler" diye konuştu.
'VİZE NEDENİYLE HENÜZ İSTEDİĞİMİZ PAYI ALAMADIK'
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile Hindistan arasında hava yolu ulaşımının kapalı olduğunu belirten Özpak, açılması ile ciddi düğün turizmi hareketliliği beklediklerini söyledi.
Hindistan'ın çok büyük bir pazar olduğunu ifade eden Özpak, şöyle konuştu:
"Vizelerin karşılıklı kolaylaştırılmasıyla Rusya, Almanya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Hindistan ile de normal turizme başlayabiliriz. Hindistan'ın her yıl yurt dışına gönderdiği yaklaşık 25-30 milyon turist var. Vize uyguladığımız için henüz istediğimiz payı alamıyoruz. 2019'da yaklaşık 250 bin Hindistanlı turist ağırlayabildik. Vize konusunda kolaylık sağlanmaması halinde, bu rakamları geçmemiz mümkün değil. Çünkü Hindistan'daki temsilciliklerimizin fiziksel olarak vize verme hızının kapasitesi var. Vizeleri kaldırmaktan bahsetmiyorum. Çinlilere uyguladığımız gibi elektronik vize olduğu takdirde çok ciddi potansiyel alabiliriz. Hatta orta ve uzun vadede pek çok hazır pazarın bile önüne geçebilir."
'ETKİNLİK TURİZMİ DÜNYADA ÇOK ÖNEMLİ'
Türkiye'nin kongre ve etkinlik turizmine yönelmesi gerektiğini de vurgulayan Özpak "Turizm Bakanlığı, turizmde kişi başı geliri 600 dolarlar civarı olarak açıkladı. Toplantı ve kongre gruplarında bu rakam bin ya da bin 500 dolar seviyesinde. Hint düğünü gibi gruplarda 5 bin, 10 bin euro gibi rakama çıkıyor. Etkinlik turizmi, dünyada çok önemli" dedi.
'2023 YILI 2019 GİBİ PATLAMA SENESİ OLACAK'
Koronavirüs salgını nedeniyle turizm faaliyetlerindeki durgunluğun gelecek yıl sona ermesini düşündüklerini dile getiren Özpak, kongre ve etkinlik turizminde hareketliliğin 2022'de başlamasını beklediklerini söyledi. Gelecek yıl Hint düğünlerine ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade eden Özpak, "Grup organizasyonları çok hassas. Herhangi bir krizden en çabuk etkilenip, en uzun düzelme süresine sahip oluyorlar. 2022'de ve özellikle de 2023'te ciddi bir düzelme bekliyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bu şekilde devam ederse, 2023'ün 2019 yılındaki gibi patlama senesi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-11-03 10:26:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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