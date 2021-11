Başkan Uysal, merhum Cumhurbaşkanı Demirel’i anma programına katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ispartalılar Derneği’nin düzenlendiği 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i anma programına katıldı. Başkan Uysal, “Cumhuriyetimiz çok başarılı bir modernleşme çalışmasıdır. Buna da merhum Süleyman Demirel’in çok büyük katkıları olmuştur. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.



Başkan Uysal, Moldova’da, Kaleiçi Old Town Festivali’ne katılan Bender ve Komrat şehirlerine yönelik ziyaretlerini tamamlayarak Antalya’ya döndü. Başkan Uysal, havalimanından, Antalya Ispartalılar Derneği’nin, Abdullah Sevimçok Sivil Tolum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM), 97’nci doğum günü dolayısıyla düzenlenen düzenlendiği 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’i anma programına geçti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının belediyenin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi ve “Birlikte çalışmayı çok değerli sayıyoruz” dedi. 9’uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in doğum günü dolayısıyla düzenlenen anma programında ASSİM’de sivil toplum kuruluşlarını bir arada görmekten son derece memnun olduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Merhum Süleyman Demirel’i, “Kamu yönetiminde kaybettik diye bir şey yok” mesajıyla hep anlıyorum. Doğru yapmaya azmetmiş bir şekilde ülkeniz, vatanınız, milletiniz için çalışıyorsanız seçim kaybetmeyi hayatın ya da siyasetin sonu gibi görmeyeceğinizi, her zaman o mücadeleyi sürdürdüğünüz sürece milletin size yeniden görev vermesinin mümkün olduğunu, demokrasinin özünün bu olduğunu, milletin menfaatine olan şeyin bu olduğunu, hizmette ve kamu yararında rekabetin kamu yaşantısının özü olduğunu anlatan bir hayat sürdü” dedi.



“Özeleştiri yapmaktan çekinmedi”

Merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in çok eleştirildiği dönemlerin de yaşandığını dile getiren Başkan Uysal, “Şunu net ifade edeyim, Türkiye’mize büyük katkıları da olmuştur” dedi. Demirel’in, aynı zamanda, Türkiye’ye unutulmaz bir demokrasi kültür mirası bıraktığını dile getiren Başkan Uysal, “Özeleştiri yapmaktan hiç çekinmemiştir. Rakiplerini övmekten çekinmemiştir. Uzun yıllar rekabet ettiği siyasilerle kamu yararı için, memleket menfaati için beraber olmaktan hiç çekinmemiştir. Hatta bunu son döneminde açıkça ortaya koymuştur” diye konuştu.



“Youtube’daki Demirel”

Demirel’in siyasete tebessümü de kazandıran bir kişi olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Youtube’a şöyle girerseniz siyah beyaz bir film göreceksiniz. ‘Beyin yakan ekonomi yorumu Süleyman Demirel’ yazın. Orada istatistiklerle ilgili bir analizi var. Şu an Türkiye için çok anlam ifade ediyor. Hem tebessüm eder hem de çok farklı bir yorum görürsünüz. Demirel’in, Cumhuriyet’imizin başarısına büyük katkısı oldu. Cumhuriyetimiz başarılıdır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan bölgedeki kardeş ülkelere göre bazı alanlarda gerilese de Cumhuriyetimiz çok başarılı bir modernleşme çalışmasıdır. Buna da merhum Süleyman Demirel’in çok büyük katkıları olmuştur. Kendisini saygıyla ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.



“Yakasındaki kurdele dikkat çekti”

Başkan Uysal’ın anma programında ceketinin yakasında taşıdığı Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) kurdelesi de dikkat çekti. Başkan Uysal, 2 8 Kasım tarihlerinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, “Çocuklarımız geleceğimiz. Onların daha sağlıklı bir ortamda büyümeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.