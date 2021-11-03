Kemer’deki beton fabrikasının yapımında sona gelindi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer’deki beton fabrikasının yapımında sona gelindi

İHA

Kemer’deki beton fabrikasının yapımında sona gelindi

Antalya’nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi Kader Buse Acar Caddesi üzerindeki beton santrali ve kilitli taş üretim fabrikasının yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Bin 400 metrekare kapalı alan içerisinde 2 idari ofis, yemekhane, tuvalet, duş ve soyunma odaları bulunan beton blok ve parke taşı üretim tesisinin çevre düzenlemesi ile yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının büyük ölçüde bittiği belirtildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzdere Mahallesinde bulunan mevcut tesisin, tamamının yeni alana taşınacağı ve kapasitesinin artırılacağı bildirildi. İçerisine makinelerin taşınmasına devam edildiği fabrika ile ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kuzdere Mahallesindeki mevcut beton fabrikasını Kemer Yeni Sanayi Sitesinin yan tarafına taşıdıklarını hatırlattı. Başkan Topaloğlu, bina yapımının tamamlandığını belirterek, “İçerisine makinelerimizi taşıyoruz. Yaklaşık bir ay sonra bunlar da bitmiş olacak. Daha modern ve ekipmanları onarılmış bir hem taş fabrikası hem de beton santrali oraya taşınacak. Daha fazla kapasiteyle taş ve beton üreteceğiz. Kuzdere halkımız, fabrikamızı yeni yerine taşıdıktan sonra mevcut yerdeki fabrikanın çıkardığı gürültüden de kurtulmuş olacak ve verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uysal, merhum Cumhurbaşkanı Demirel’i anma programına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Uysal, merhum Cumhurbaşkanı Demirel’i anma ...
Kepez’de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
YEREL HABERLER Kepez’de ev hanımları tekvando eğitimi alıyor
Antalya'da 2023 Hint düğünü yılı olacak
YEREL HABERLER Antalya'da 2023 Hint düğünü yılı olacak
(ÖZEL) Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aşçılıktan dünya kick boks şampiyonluğuna
Filenin Akrepleri, DSİ’yi 3-1 mağlup etti
YEREL HABERLER Filenin Akrepleri, DSİ’yi 3-1 mağlup etti
Kasım ayında denizle buluşan caretta caretta yavruları ilk kez görüntülendi 30 caretta caretta yavrusu ilk defa Kasım ayında yuvadan çıkıp denizle buluştu
YEREL HABERLER Kasım ayında denizle buluşan caretta caretta ...
Mavi derinliklerde 75 bin yıllık mağaralar, insanlık tarihini yeniden şekillendirecek
YEREL HABERLER Mavi derinliklerde 75 bin yıllık mağaralar, insanlık ...
Hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki içtiler
YEREL HABERLER Hareket halindeki TIR'ın dorsesine masa kurup içki ...
Antalya’da sürücülere maske ve trafik denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da sürücülere maske ve trafik denetimi
Bisiklet tekerinin tellerine giren tavuk sürücüyü yaraladı
YEREL HABERLER Bisiklet tekerinin tellerine giren tavuk sürücüyü ...
Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri şaşkına çevirdi 10-15 kişilik grup kurdukları çilingir masasında diğer sürücülere 'şerefe' işareti yaptı
YEREL HABERLER Tır dorsesindeki çilingir sofralı alem, sürücüleri ...
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: "Yakın bir zamanda kırmızı ete zam yok, yıl zamsız kapanır" Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı: "Pandemide de et satışlarımız oldu ama oranlarsak en az yüzde 30-40 düşüş var" "Girdiler yüksek olduğu için fiyat yükselecek ama Türkiye’nin et sıkıntısı yok"
YEREL HABERLER Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı: ...
Kumluca’da AHENK Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Kumluca’da AHENK Projesi tanıtıldı
Turizm Kenti Antalya vaka sayısı en düşük 7 ilden birisi Haftalık Covid-19 vaka sayısı 52.27 oldu Kentte aşılamada yüzde 76 oranına ulaşıldı.
YEREL HABERLER Turizm Kenti Antalya vaka sayısı en düşük 7 ilden ...
Jandarma 300 saatlik görüntü izleyip 5 hırsızı yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma 300 saatlik görüntü izleyip 5 hırsızı ...
Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral’ın adını gençlik lokalinde yaşatıyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, Deniz Demiral’ın adını gençlik ...
Büyükşehir ‘HobiFest 2021’, 6 Kasım’da başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ‘HobiFest 2021’, 6 Kasım’da başlıyor
FT Antalyaspor’un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu
YEREL HABERLER FT Antalyaspor’un kupadaki rakibi Amed Sportif oldu
Başkan Tütüncü, sahaf esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, sahaf esnafı ile bir araya geldi
Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra tatilciler girdi Etkili olan dalgalar işletmelerin malzemelerini dağıtarak plajı adeta harabeye çevirdi Yağmurlu havanın ardından güneş açınca turistler sahile koştu Sezonun kapandığı sahilde belediye ekipleri kepçe ile cankurtaran kulelerini topladı
YEREL HABERLER Sarı kodun ardından sahile önce kepçeler sonra ...
Antalya'da turistlerin kasımda deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da turistlerin kasımda deniz keyfi
Kasım ayında Kemer sahillerinde turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Kasım ayında Kemer sahillerinde turist yoğunluğu
Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi 48 kamera maydı tek tek incelendi
YEREL HABERLER Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi 48 ...
Elektrik borcu için biriktirdikleri 2 bin TL, yangında kül oldu
YEREL HABERLER Elektrik borcu için biriktirdikleri 2 bin TL, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.