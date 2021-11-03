Antalya Emniyeti, ‘Tek Sevdamız Türkiye’ projesi kapsamında stant açtı

Antalya Emniyeti, ‘Tek Sevdamız Türkiye’ Projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında stant açarak bilgilendirme çalışması yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan ‘Tek Sevdamız Türkiye’ projesi kapsamında; Cumhuriyetin 98. Yılı anma etkinliklerinde Konyaaltı Sahili Olbia meydanında stant açıldı. Stant da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını, fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleştirerek bu vatanı miras bırakan tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anıldı. Aynı zamanda terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik amaç, hedef ve eylem faaliyetleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Gençlerin, illegal yapılanmaların içerisine çekilmelerinin önlenmesi amacıyla, vatandaşlarla birebir iletişim kurularak bayrak, yıkanabilir maske ve bilgilendirme içerikli broşür hediye edildi.

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