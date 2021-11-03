Kepez Botanik Park, kapılarını açmaya hazırlanıyor 213 ayrı türde 583 ağaç, 8 bin 272 adet bitki bulunuyor

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta 23 bin 500 metre kare alanda oluşturduğu Botanik Park, ağaç ve bitki zenginliğiyle Antalyalılara doğanın güzelliklerini sunmaya hazırlanıyor. Sonbaharın renklerine bürünen Botanik park, toprağa düşen yağmurla adeta görsel bir şölen oluşturuyor.

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’ta ilk etapta 18 bin metre kare alanda planladığı Botanik Park, ağaç ve bitki zenginliği nedeniyle 23 bin 500 metre kare alana kuruldu. 213 ayrı türde 583 ağaç, 8 bin 272 adet bitkinin bulunduğu Botanik Park’ın içerisinde Japon Bahçesi, Begonvil Bahçesi, Tropik Bitkiler Bahçesi, Tıbbı, aromatik, endemik, türler bahçesi, Kaya ve Alpin bitkiler bahçesi, portakal bahçesi bulunuyor.



“Bitki çeşitliliği en zengin bahçe”

Antalya’nın endemik bitkilerinin de yer aldığı bahçede anıtsal niteliği olan zeytin ve benzeri ağaçlarda bulunuyor. Su havuzu ve gezinti yollarının da yer aldığı park, önümüzdeki günlerde ziyaretçilere kapılarını aralayacak. Antalya’ya düşen yağmurlarla daha da güzelleşen ve son bahar renklerine bürünen Botanik Park, görsel bir şölen oluşturuyor. Sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir arada görüldüğü bahçe, adeta bir tabloyu andırıyor.

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