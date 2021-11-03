1. Beşkonak Festivali 7 Kasım’da başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Köprülü Kanyon ve Beşkonak’ın tanıtımına katkı sağlamak, turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla 1. Beşkonak Festivali düzenliyor. Festival kapsamında rafting yarışması düzenlenecek. Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği'nin katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Kasım Pazar günü gerçekleşecek festivalde gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivalle Antalya’nın ve Beşkonak’ın tanıtımına katkı sağlaması ve Köprülü Kanyon'un doğal güzelliklerine dikkat çekmesi amaçlanıyor.



“Gün boyu etkinlik”

Manavgat Beşkonak Köprülü Kanyon’da Pazar günü saat 09.30’da başlayacak festivalde 09.3012.00 arasında rafting yarışması, çocuk aktiviteleri ve yöresel sanatçıların konseri olacak. Saat 13.00’te Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın vereceği konserin ardından protokol konuşmaları ve rafting yarışmasının ödül töreni gerçekleşecek. Festival halk oyunları ekibinin gösterisi ve konser ile sona erecek.

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