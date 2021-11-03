Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde AÜ'den 17 akademisyen

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl açıklanan Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde Akdeniz Üniversitesi’nden 17 akademisyen yer aldı. Stanford Üniversitesi tarafından çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturulan 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında dünyadaki ilk yüzde 2'lik dilime giren bilim insanları listesi açıklandı. Dünya çapında en etkili bilim insanlarının yer aldığı listede Türkiye’den bin 150 bilim insanı yer alırken, Akdeniz Üniversitesi’nden 17 öğretim üyesi listeye girmeyi başardı.



“Yıllık veriler incelendi”

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, hindeks, hmindeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak yapılan sıralama “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride listelendi. 2020 yılına ait yayınların bu kriterlere göre sıralandığı listede “yıllık etki” kategorisinde toplam 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi. Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den bin 150 bilim insanı dahil olurken, Akdeniz Üniversitesi’nden 17 öğretim üyesi yer aldı.



“Kariyer analizi”

Kariyer analizinin yapıldığı ve son beş yıllık yayınların atıf etkisine göre dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı “kariyer boyu etki” kategorisinde ise, değerlendirmeye alınan toplam 186 bin 177 kişi arasında Akdeniz Üniversitesi’nden 8 bilim insanı listeye dahil oldu.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri şöyle; Prof. Dr. Osman Duman, Doç. Dr. Bekir Akgöz, Doç.Dr. Evgin Göçeri, Prof. Dr. Tomris Özben, Prof. Dr. Erol Ayrancı, Prof. Dr. Tahir Albayrak, Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Prof. Dr. Yılmaz Şimşek, Prof. Dr. Sibel Tunç, Prof. Dr. Erkan Alpsoy, Prof. Dr. Afşin Güngör, Prof. Dr. Ayhan Topuz, Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, Dr. Öğr.Üyesi Çigdem Demir, Doç. Dr.İrfan Turhan, Prof. Dr. Mustafa Demirci.

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