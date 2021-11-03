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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ’de ‘Cadde de ders var, sokak lezzetleri’ şenliği

İHA

AÜ’de ‘Cadde de ders var, sokak lezzetleri’ şenliği

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, ‘Cadde de ders var, sokak lezzetleri’ şenliği etkinliği düzenledi.
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Ferhan Fidan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, AÜ Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, turizmciler ve davetliler katıldı.
Başkan Topaloğlu ve sponsorların destekleriyle yapılan etkinlikte, meslek yüksekokulu öğrencileri derslerini hem dışarıda yaptı hem de hünerlerini sergiledi. Etkinliğe katılanlar, öğrencilerin hazırladığı birbirinden lezzetli yemekleri tattı.

“Anlatmaya gerek yok”
Okulda eğitim alan öğrencilerin kaliteli eğitim aldığını gördüğünü belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Öğrencilerimiz iyi bir eğitim alıyor. Onların bu kadar güzel yeteneklerini görünce daha da mutlu oluyoruz. Burayı eğitime bizim dönemimizde anahtar teslim ihale ile üniversitemize bağışladık. Öğrencilerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Aslında anlatmaya gerek her şey ortada” dedi.

“İlk defa yapıyoruz”
Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz, yaptığı konuşmasında, amaçlarının sektöre kaliteli ve değerli gençler kazandırmak olduğunu söyledi. Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve sivil toplum kuruluşlarının kendilerine büyük destek verdiğini ifade eden Yılmaz, “Cadde de ders var, sokak lezzetleri şenliğini ilk defa yapıyoruz. Bu etkinliğimizi daha sonraki yıllarda da genişleterek yapmaya çalışacağız. Çocuklarımız burada kendi el emekleriyle yaptığı ürünleri davetlilere sunuyor “diye konuştu.

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