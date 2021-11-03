1 kişinin öldüğü kaçak kazı davasında 5 sanığa hapis cezası



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki kırsal alanda, Tevfik Sabuncular'ın ölümü, Kenan Gambuk'un yaralanmasıyla sonuçlanan kaçak kazıdaki patlamayla ilgili haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanık, 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi kırsalında 13 Mayıs 2019 yılında kaçak kazı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Kazıda kullanılan kimyasal maddeden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada Tevfik Sabuncular yaşamını yitirdi, Kenan Gambuk yaralandı. Jandarma ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, lahitlerin bulunduğu alanda yaklaşık 20 gündür izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Patlamanın, daha önceden çukurdaki bir taşa yerleştirilen ancak unutulan patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği saptandı.

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST

Yaralı Kenan Gambuk hastaneye götürülürken, patlama sırasında kazı alanında olan 4 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ali Bilgiç, İsmail Elgün, Yasin Kınacı ve Yücel Yiğittap, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sabuncular yakınları, şikayetçi olunca yaralı dahil 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak, Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi. Dosya, görev uyuşmazlığı nedeniyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, davanın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

7'NCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava karara bağlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Bilgiç, İsmail Elgün, Yasin Kınacı, Yücel Yiğittap, patlamada yaralanan ve tedavisinin ardından mağdur-sanık sıfatıyla yargılanan Kenan Gambuk ile patlamada ölen Tevfik Sabuncular'ın eşi Neslihan Sabuncular ve taraf avukatları katıldı.

Şikayetçi Neslihan Sabuncular, 3 çocuğunun babasını kaybettiğini belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Neslihan Sabuncular'ın avukatı ise olayın finansörünün Ali Bilgiç olduğunu, diğer sanıkların kazıyı finanse etme imkanının olmadığını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklar savunmalarında suçlamaları kabul etmezken, son sözlerinde takdiri mahkemeye bıraktı.

3 SANIĞIN CEZASINI PARAYA ÇEVİRDİ

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların, 'taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerine kanaat getirdi. Heyet, sanık Ali Bilgiç'i 3 yıl 9 ay, Kenan Gambuk'u 3 yıl 15 gün, İsmail Elgün, Yasin Kınacı ile Yücel Yiğittap'ı 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme İsmail Elgün, Yasin Kınacı ve Yücel Yiğittap'ın cezalarını 15 bin 200 TL adli paraya çevirdi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-11-03 16:25:47



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