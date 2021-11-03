Kayığı alabora olan balıkçı, çayda aranıyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığın alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Uyar (67) için arama çalışması başlatıldı.
Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi´nde oturan Ahmet Uyar, gece balık tutmak için attığı ağı toplamak amacıyla sabah saatlerinde kayıkla Alara Çayı'na açıldı. Alanya ve Manavgat'ı birbirinden ayıran çayda, Uyar'ın kayığı alabora oldu. Bu sırada çaya yakın bahçede zeytin toplayan eşi, Uyar'ın yardım istediğini fark etti. Eşi de yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çayda kayığı buldu. Uyar'ın bulunması amacıyla jandarma sualtı arama ekibi çalışma başlattı. Çay kenarına gelen Uyar'ın yakınları da arama çalışmalarını izledi.
Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu, "Ahmet Uyar akşam attığı ağı toplamak için ırmağa giriyor. Ağı toplarken sanırım ağırlıktan dolayı tekne devriliyor, suya düşüyor. Çayın yakınında zeytin toplayan karısına sesleniyor. Eşi yardım etmesi için oğlunu aradı. Oğlu da beni aradı. Geldik ama çok geç kalındı. Şu anda aramalar devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2021-11-03 16:26:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.