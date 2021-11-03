Yunus polisleri ölümden döndü Otomobil ile çarpışan yunus polisleri, havada takla atarak yere düştü Kaza anları güvenlik kamerasında

Antalya’da kontrolsüz kavşakta yunus timlerinin kullandığı motosiklet, ana yola aniden çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada havada takla atarak yere düşen iki polis yaralandı. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolsüz kavşakta yunus timlerinin kullandığı motosiklet ile ana yola çıkan otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis havada takla atarak yere düştü. Her iki polis de olay yerine gelen sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpmanın şiddeti ile motosiklet üzerinde bulunan yunus polislerinin havada takla atarak yere düştüğü görüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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