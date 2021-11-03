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Kayıp balıkçıdan acı haber geldi Teknenin devrilmesi sonucu kaybolan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Kayıp balıkçıdan acı haber geldi Teknenin devrilmesi sonucu kaybolan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

ManavgatAlanya sınırındaki Alara çayında akşam serdiği ağı toplamak için sabah erken saatlerde tekne ile açılırken teknenin devrilmesi sonucu kaybolan 67 yaşındaki Ahmet Uyar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Okurcalar Mahallesi Sarıağalar mevkiinde ikamet eden Uyar’ın cansız bedenini kaybolduğu yerde balçık halindeki yerde buldu.
Okurcalar Mahallesi Sarıağalar mevkiinde ikamet eden Ahmet Uyar, akşam Alara çayına serdiği balık ağlarını toplamak üzere sabah saatlerinde eşiyle birlikte Alara çayına gitti. 2 metrelik saç teknesiyle çaya giren Uyar, teknenin devrilmesi sonucu çayda kayboldu. 67 yaşındaki Ahmet Uyar’ın suda batıp çıktığını gören eşi, bağırarak yardım isterken, çayın karşı kıyısında bulunan muz seralarındaki vatandaşlar suya girip tekneyi çevirmelerine rağmen Uyar’ı bulamadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 sağlık ekibi, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çayda su seviyesinin az olması, yağıştan dolayı bulanık ve balçık halde olması dalgıçların işlerini zorlaştırdı.
Çayın 2 tarafına ip gererek arama yapan Jandarma Su Altı Arama Timine bağlı dalgıçlar Ahmet Uyar’ın cansız bedenine kaybolduğu yerde ulaştı. Uyar’ın, eşinin son kez gördüğünü söylediği yerde boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Sık sık burada balık tutardı"
Ahmet Uyar'ın acılı kardeşi ise abisinin sık sık kaybolduğu yerde balık tuttuğunu söyleyerek, "Sık sık burada balık tutardı. Sabah hanımıyla gelmiş. Kayıkla ağ atarken kayık devrilmiş. Hanımı düştüğünü görünce bağırmış. Seradaki arkadaşlar gelmişler. Bizim bildiklerimiz de bu kadar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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