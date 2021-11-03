Kayığı alabora olan balıkçı, çayda aranıyor (2)

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CESEDİ BULUNDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde balık tutmak için açıldığı Alara Çayı'nda kayığının alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Uyar'ın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu bulundu. 4 metre derinlikte otların arasında bulunan Uyar'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Engin ANAK

2021-11-03 17:30:44



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