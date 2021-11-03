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Başkan Uysal: “30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık”

İHA

Başkan Uysal: “30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir döneme sığdırdık”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 7 yıl içinde gerçekleştirilen kamu harcamalarının, bugün değerinin 850 milyona ulaştığını belirterek, “Yaptığımız her şeyi müteahhitlik hizmeti olarak alsak 2 milyar lira. İşini ciddiye alan, milleti ciddiye alan her siyasetçi gelip inceleyebilir. Sahada da doğru mu değil mi kontrol edebilir. Biz de 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir dönemin bütçesiyle yapmış bir belediyeyiz” dedi.
Muratpaşa Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclisi, 27 gündem maddesini görüşmek üzere belediye hizmet binası kültür salonunda gerçekleştirildi. Mecliste, siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından Başkan Uysal, son dönemde “Muratpaşa’da ve Konyaaltı’nda sabit fikirle oy veriliyor. Yatırım yok” şeklinde bir iddianın dillendirildiğini söyledi.
Kamu hizmetlerini “yatırım” olarak nitelemenin yanıltıcı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Yatırım, somut, iktisadi bir laftır. Ama kamu adına, durmadan bina yapıp, yol yapıp buna ‘Yatırım’ diyorsanız kelimeyi gözden geçirmeniz lazım. Çünkü dönüşte ülke, şehir olarak bir şey kazanmıyoruz. Bu bir harcama. ‘Yatırım’ dediğiniz şey net bir harcama” diye konuştu.

“Para ihtiyaçlara yatırılır”
Harcamaların da toplumun ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “İlla ‘Bir inşaat göstereyim’ diyen kamu hizmeti yaklaşımımız yoktur. Olmasını da dünyanın hiçbir yerine de tavsiye etmeyiz. Bu kafa, çok şey kaybettiriyor. Bütün değerlerimizi kaybettiriyor. Çok yoruyor milleti. Hırpalıyor. Para, ihtiyaçlara yatırılır” şeklinde konuştu.
Muratpaşa’nın temel anlayışının da bu olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Geçmiş yıllarda, doğalgaz beraberinde çok büyük bir yol altyapı yenilenmesi gerektireceği için uygun görülmemişti. Biz göreve gelir gelmez kabul ettik ve programladık. Biliyorsunuz, birçok kurum bütçesinin 5 katı, 7 katı borçlanır. 5 yıllığına seçilmiş belediye başkanı 30 yıllık borçla belediyeyi bırakır. Sanki 30 yıllığına seçilmiş gibi. Biz de 30 yıl ihtiyaç olacak yatırımları bir dönemin bütçesiyle yapmış bir belediyeyiz” dedi.

“Tek tek anlattı”
Başkan Uysal, bugün, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nin (ASSİM) 73 milyon lira, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin 64 milyon liralık projeler olduğunu kaydetti. Kreşler, spor salonları, yer altı çöp konteynerleri, evde bakım hizmeti gibi daha birçok çalışma için yapılan harcamanın işçilik bedeli de dahil 843 milyon liraya ulaştığını aktaran Ümit Uysal, “Bazılarının yaptığı gibi açık ihale yapsak, yaptığımız her şeyi müteahhitlik hizmeti olarak alsak 2 milyar lira. Rakamlar burada. İsteyen her siyasetçi gelip inceleyebilir. Sahada da doğru mu değil mi kontrol edebilir” dedi.

“Açık davet”
Kamu hizmetinin asla ‘kuru gürültü’ olmadığını dile getiren Başkan Uysal, yapılan her harcamanın kamuya faydası olması gerektiğini söyledi. Ayrıca kamu harcamalarının sistematik olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Tasarruflu olacaksınız. Milletin bütçesini milletin ihtiyaçlarına harcayacaksınız. O yüzden konuşurken bilerek, aklı başında ve daha ciddi olmakta fayda var. İşini ciddiye alan, milleti ciddiye alan siyasileri gelip incelemeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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