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Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında

DHA

Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında


Engin ANAK- Ceren ŞAHİN/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eşi Aslıhan Öztürk'ü (36) boğarak öldüren Mesut Öztürk (29), ilk kez hakim karşısına çıktı.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslıhan Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Evde çıkan tartışmada eşini yatak odasında boğarak öldürdüğünü, daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslıhan Öztürk'ün cenazesi ise toprağa verildi.
SANIK İFADESİNDE 'CİNSELLİK' İDDİASI
Mesut Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Mesut Öztürk, duruşmaya tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi´nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Aslıhan Öztürk´ün avukatları ve ailesi ise duruşma salonunda hazır bulundu.
'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Öztürk, önceki ifadesine ek olarak Aslıhan Öztürk´e yönelik 'cinsellikle' ilgili ithamlarda bulundu. Sanık Öztürk, öldürdüğü eşi Aslıhan Öztürk´ün aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, kendisini tahrik ettiğini, bıçakla üzerine geldiğini iddia etti.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu´ndan Mesut Öztürk´ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 21 Ocak 2022 tarihine ertelendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Ceren ŞAHİNEngin ANAK
2021-11-03 19:16:04

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