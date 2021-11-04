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Türkiye'de 30 bin 64 hasta organ bekleme sırasında

DHA

Türkiye'de 30 bin 64 hasta organ bekleme sırasında


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Nefroloğu Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Türkiye'de 30 bin 64 hastanın hastanın organ bağışı beklediğini söyledi.
Prof. Dr. Hüseyin Koçak, Türkiye'de 1 Kasım 2021 itibarıyla, 23 bin 16 böbrek, 2 bin 384 karaciğer, bin 300 kalp, 155 karaciğer, 285 pankreas, 2 bin 922 kornea, 2 kalp kapağı olmak üzere 30 bin 64 hastanın organ bağışı beklediğini kaydetti. Prof. Dr. Koçak, ülkemizde organ bağış oranının oldukça düşük olduğunu belirterek, "Organ Bağışı Haftası'nda özellikle halkımıza 30 binden fazla insanımızın organ bekleme sırasında yer aldığını duyurmak istedik. Bir insana organ bağışı yapmak, onun hayatını kurtarmak anlamına geliyor. Pandemi döneminde bağış oranlarında büyük düşüş yaşandı. Bizi mutlu eden olaylar da yaşıyoruz. 30 yıl önce ağabeyinden böbrek nakli olarak hayata tutunan hastamız, bugün merkezimizi ziyaret etti. Oldukça sağlıklı" dedi.
30 YIL ÖNCE BÖBREK NAKLİ OLDU
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birim Sorumlusu Uzm. Nilgün Bilal, ülke çapında binlerce hastanın organ beklediğini söyledi. Covid-19 nedeniyle yaklaşık 2 yıldır organ bekleyen hastaların daha fazla mağdur olduklarını belirten Bilal, "Organ bekleyen hastalarımız Covid-19'dan en fazla etkilenen kesim oldu. Organ bağışının artmasını ve toplumun farkındalığını artırmak istiyoruz. Bu yıl da Organ Bağış Haftası'nda etkinlik ve eğitimler düzenliyoruz. 30 yıl önce böbrek nakli olan Hasan Sapmaz isimli hastamızın ziyareti bizi oldukça duygulandırdı" dedi.
AĞABEYİNDEN BÖBREK BAĞIŞI HAYATA BAĞLADI
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, 3 Mart 1991'de hastalandığını, ailesinin Konya Akşehir Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ifade eden Hasan Sapmaz (47) ise, "Orada kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldim. Testlerim yapıldı ve organ nakli olmam gerektiği söylendi. Kardeşlerim bağışçı olmak istediklerini söylediler. Yapılan testler sonucunda ağabeyim İsmet Sapmaz'ın (49) verici olmaya uygun olduğu tespit edildi. 30 yıl 2 gün önce ağabeyimden alınan bir böbrek bana nakledildi" dedi.
25 YIL FUTBOL OYNADI
Nakilden iki yıl sonra doktorlarıyla görüşüp, futbol oynamasında sakınca olmadığını öğrendiğini anlatan Sapmaz, "Sonrasında 25 yıl aralıksız futbol oynadım. 1998 yılında evlendim. İki kız evladım dünyaya geldi. Şu an sağlıklı ve mutlu bir hayatım var. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu rahmetli Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ve onun yetiştirdiği tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Organ bağışlayarak bir hayat kurtaracaklarını bilsinler. Ben organ nakilli biri olarak 1993 yılından beri eczacı kalfası olarak çalışıyorum, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bana böbreğini bağışlayıp hayata bağlayan ağabeyime ve doktorlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. 'İkinci hayatım' dediğim nakil sonrası yaşım 30, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-11-04 10:21:15

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