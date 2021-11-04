Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin ilk yüz yüze toplantısı AÜ’de yapıldı

Bölge üniversitelerin güçlerinin birleştirilmesinin amaçlandığı Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bölge üniversitelerin güçlerinin birleştirilmesi amacıyla kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) toplantısı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ev sahipliğinde gerçekleşti. Kuruluş toplantıları pandemi koşuları nedeniyle çevrim içi yapılan BAÜB’ün ilk yüz yüze toplantısına, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı katıldı.



“Ortak projeler konuşuldu”

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda üniversite rektörleri BAÜB’ün hedefleri için fikir beyanında bulundu. Ortak projeler ile kamu kaynaklarının daha verimli kullanımının ve etkin bilimsel çıktılara ulaşılarak yükseköğrenimin gelişimine katkı sunma hedefinin vurgulandığı toplantı, fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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