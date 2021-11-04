Muratpaşa Belediyespor ile Karşıyaka İzmir’de unvan maçına çıkacak

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin iki namağlup takımı Muratpaşa Belediyespor ve Karşıyaka, pazar günü İzmir’de karşı karşıya gelecek.
Haftayı kendi evinde 31’lik Mihalıççık galibiyetiyle kapatan Muratpaşa Belediyespor, bir günlük iznin ardından antrenmanlara başladı. Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde 4 maçta 4 galibiyetle yoluna devam eden Muratpaşa’nın Sultanları, bu hafta ligin bir diğer namağlup takımı Karşıyaka’yla karşılaşacak. Ligin iki namağlup takımı 7 Kasım Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda karşıya gelecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. İki takımdan birinin ‘namağlup’ unvanını kaybedeceği maç için Muratpaşa hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.