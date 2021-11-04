İtfaiyeci adaylarının komando eğitimlerini aratmayan zorlu sınavı Sözlü mülakatın ardından fiziki yeterlilik sınavına tutulan itfaiyeci adaylar, zorlu parkurları tamamlamak için ter döktü Komando eğitimlerini andıran sınavda farklı etaplara tabi tutulan adaylar, zaman zaman zorlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak istihdam edilmek üzere sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı yapıldı. Aralarında kadınların da olduğu 625 aday, komandoların eğitimlerini andıran zorlu parkurları tamamlamak için ter döktü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangınlara hızlı ve etkin şekilde müdahale etmek amacıyla bünyesine katacağı yeni itfaiye erlerini zorlu bir sınavla seçiyor. Daire başkanlığının bahçesinde 18 Ekim 5 Kasım tarihleri arasında sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulan, aralarında genç kızların da bulunduğu 625 itfaiyeci adayı, açılan 125 kişilik kadroya girebilmek için ter döktü.



Nefes nefese kaldılar

Sözlü mülakatın ardından uygulamalı sınava geçen adaylar, itfaiyecilik anlamındaki mesleki yeterlilikleri ölçüldü. Önce itfaiye aracını sürmek için direksiyon başına geçen adaylar, ardından komandolarının eğitimlerini andıran zorlu parkurlar için ter döktü. Teçhizat giyimi, yaralıyı güvenli bölgeye alma, hortum ile 4 katlı bir binaya denk gelen kuleye tırmanma gibi aşamalardan geçen adaylar, parkuru tamamladıktan sonraysa nefes nefese kaldı.



"Hayalimin peşinden gitmeye çalışıyorum"

21 yaşındaki Özlem Yıldız, sınav öncesi oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, “Mutluyum, gururluyum. Küçüklük hayalimdi, hayalimin peşinden gitmeye çalışıyorum” dedi.

Halil Tehneldere de, “Liseden sonra bırakacaktım, ailem okumamı istiyordu. İtfaiye bölümünü okuyup bitirdim. İlk defa mülakata gireceğim” diye konuştu.

Sınav sonucu başarılı olan adaylar, itfaiye istasyonlarında görevlendirilecek.

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