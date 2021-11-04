Manavgat’ta 56 sürücüye 37 bin TL ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Trafik ekiplerince dün gece yapılan denetimde kontrol edilen 372 araçtaki 56 sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince dün gece 21.00 23.00 saatleri arasında Manavgat genelinde 17 farklı noktada çok sayıda ekip ve personelle alkollü sürücüler, abartılı egzozlu araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında kontrol edilen 372 araçtan eksikleri bulunan 56 Sürücü ve araca toplam 37 bin 88 TL Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.