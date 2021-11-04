AÜ Hastanesinde 5 binin üzerinde nakil yapıldı Rektör Özkan, organ nakli olan hastalarla bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi’nin organ naklinde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim nakli gerçekleştirildi" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 39 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri ile görüştü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda 39 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile bir araya gelerek organ nakli olan hastalarla sohbet etti. Organ bağışının en güzel örneklerinin dernek üyeleri olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “Üniversitemizde organ nakli olarak sağlıklarına kavuşan değerli dernek üyelerimiz, organ bağışının yaygınlaşması için çalışıyor. Onların bu çalışmalarını çok önemsiyor ve üniversite olarak da elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.



“5 binin üzerinde nakil yapıldı”

Akdeniz Üniversitesi’nin organ naklinde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim nakli gerçekleştirildi. Organ nakli denince Akdeniz Üniversitesi ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ismi ayrı ayrı düşünülemez. Hocamız organ naklinde çığır açtı ve üniversitemizin adını da tarihe yazdırdı. Biz de onun izinden giderek yaptığımız nakillerle hastalarımıza umut olmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.



“Organ bağışı çağrısı”

Dernek Başkanı Mehmet Şahan’ın da Karpuzoğlu’nun ilk nakil yaptığı hastalardan olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Tuncer hocamızın bir sürü insanın hayatını değiştiren ya da hayat kazandıran hizmetleri oldu. Bu hizmetleri sayesinde hala adı yaşatılıyor ve dua alıyor. Kendisini saygıyla anıyorum. Organ Nakli haftası vesilesiyle bütün vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Organ nakli hastalarının tek umudu organ bağışının artması ve bu bağışların nakil bekleyen hastalara yeni bir hayat vermesi bizleri de herkes gibi mutlu ediyor” diye konuştu.



“Her bir nakil bir hayat hikayesi”

Her yıl organ bağışı haftasında etkinlikler düzenlediklerini ve organ bağışına dikkat çektiklerini söyleyen AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, “Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı organ bağışı haftası nedeniyle ziyaret ettik. Organ Bağışı Haftası tüm hastalarımıza umut olsun. Tüm insanları organ bağışına davet ediyoruz” dedi. Ziyarete katılan dernek üyelerinin hikayeleri de organ bağışının önemini gözler önüne serdi. Karıkoca böbrek nakli hastası olan Sevgi Çağdaş “17 yıl diyalize girdim. Uzun bir dönem nakil olmayı bekledim. Böbrek nakli olalı da yedi yıl oldu. Eşim de böbrek nakilli. Çok mutluyum herkesin bilinçlenmesini istiyorum ve herkesin böbreklerini bağışlamasını istiyorum. Bu sayede herkes kurtulsun, mutlu olsun” ifadelerini kullandı. Sevgi Çağdaş’ın eşi Selahattin Çağdaş ise organ naklinin yeni bir yaşam biçimi olduğunu ve organ nakli olmadan altı yıl önce eşi ile evlendiğini ikisinin de nakilli bir şekilde hayatlarına devam ettiğini söyledi.



“3 böbrek ve bir karaciğer nakli ile hayata tutundu”

Üç böbrek nakli ve bir karaciğer nakli hastası olan Emin Arslan ise “1976 yılında Ankara Cebeci de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından ilk böbrek nakli yapıldı. 25 yıl geçtikten sonra Antalya’da yine Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hoca tarafından ikinci böbrek nakli yapıldı. Nakilden 15 yıl geçtikten sonra üçüncü böbrek ve karaciğer nakli Antalya’da ilk defa iki beraber bir seferde bana yapıldı. 4 yıl oldu nakil olalı. Şuanda çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Herkesi organ bağışına davet ediyorum” şeklinde konuştu. Görüşmenin sonunda organ nakli hastaları Rektör Özkan’a kendi yaptıkları resmi hediye etti.

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