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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO Başkanı Çetin: “Antalya pandemi etkisinden halen çıkamadı”

İHA

ATSO Başkanı Çetin: “Antalya pandemi etkisinden halen çıkamadı”

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın henüz pandemi etkisinden çıkamadığını belirterek, “Turizmde kent olarak toparlanma dönemine girdik. Rakiplerimizin üzerinde bir turisti ağırlıyoruz. Umarım yılsonu itibarıyla 99,5 milyon civarında turisti ağırlamış olacağız. Bu Antalya için oldukça sevindirici olsa da halen 2019 yılında aldığımız turist sayısının yüzde 60’a yakın bir kısmını misafir edebildik” dedi.
Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Akdeniz Bölge Müdürü Mikail Özdemir ve Bölge Ticari ve KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü Hacı Bekdur, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ile bir araya geldi. ATSO Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan ve Cihangir Deniz’in de katıldığı görüşmede Antalya ekonomisi, sektörler, ATSO üyelerinin talep ve beklentileri konuşuldu.

“Turizm rakamları sevindirici ancak halen 2019’un yarısındayız”
Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek başlayan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya ekonomisinin halen pandemi etkisinden tam olarak kurtulamadığını dile getirdi. Antalya’nın lokomotif sektörünün turizm olduğunu dile getiren Başkan Davut Çetin, “Turizmde kent olarak toparlanma dönemine girdik. Rakiplerimizin üzerinde bir turisti ağırlıyoruz. Umarım yılsonu itibarıyla 99,5 milyon civarında turisti ağırlamış olacağız. Bu Antalya için oldukça sevindirici olsa da halen 2019 yılında aldığımız turist sayısının yüzde 60’a yakın bir kısmını misafir edebildik. Önümüzdeki yıl için artık normal seyrimize dönmek istiyoruz. Antalya turizmin yanında tarımıyla da bir marka kent. Bunun yanında her geçen gün gelişmekte olan sanayisi, serbest bölgesi ve cazip yatırım fırsatlarıyla ekonomik anlamda çok önemli yere sahip bir kent” dedi.

“Antalya pandemide yüzde 15 küçüldü”
Antalya ekonomisinin pandemiden en çok zarar gören kent olduğunu da ifade eden Başkan Davut Çetin, “Ekonomimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15 küçüldü. Bu çok büyük bir rakam. Bu küçülme kentte yaşan herkesin ekonomik anlamda küçülmesine yol açtı. Bu dönemi atlatırken üyelerimizin en önemli destekçisi bankalar oldu ve olmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankalarımız bu süreçte oldukça önemli destekler verdi. Ben her tüm üyelerimize her fırsatta en az bir kamu bankası ile çalışmalarını öneriyorum. Sizlerden beklentimiz ertelemeler ve yapılandırmalar konusunda üyelerimize yardımcı olmanız yönünde. Antalya ekonomisinin pandemi etkisinden çıkana kadar bu destekleri vermeniz çok önemli” diye konuştu.

“Destek olmaya devam edeceğiz”
Antalya’nın Türkiye’nin en önemli ekonomilerinden birine sahip olduğunu ifade eden Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, banka olarak da kente özel bir önem verdiklerini dile getirdi. Antalya ekonomisinin güçlenmesi için ellerinden gelen her desteği vermeye hazır olduklarını da söyleyen Özdil, “Özellikle pandemi döneminde Antalya’daki yatırımcılara olabileceğimiz kadar destek olmaya özen gösterdik. Bunu önümüzdeki süreçlerde de göstereceğiz” dedi.
Görüşmenin sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil’e günün anısına seramik Antalya Güneşi armağan etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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