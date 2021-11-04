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Mobil Kuaför Tırı, yangınzede 329 kişiye hizmet verdi

İHA

Mobil Kuaför Tırı, yangınzede 329 kişiye hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat'ta yangından etkilenen mahallelerdeki 329 vatandaşa saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak, ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Manavgat’ın yangından etkilenen Yaylaalan, Sevinç, Tilkiler, Oymapınar, Bucakşeyhler, Dikmen, Güzelyalı, Saraçlı, Karavca ve Belenobası Mahalleleri oldu. Ekipler 3 gün boyunca genç, yaşlı, çocuk 329 vatandaşa hizmet verdi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Manavgatlı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Karavca Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine park eden Mobil Kuaför, 78 çocuğun saç kesimini yaptı. Bazı vatandaşlara da kaldıkları konteyner evlerde hizmet verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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