Mobil Kuaför Tırı, yangınzede 329 kişiye hizmet verdi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Manavgat'ta yangından etkilenen mahallelerdeki 329 vatandaşa saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak, ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Manavgat’ın yangından etkilenen Yaylaalan, Sevinç, Tilkiler, Oymapınar, Bucakşeyhler, Dikmen, Güzelyalı, Saraçlı, Karavca ve Belenobası Mahalleleri oldu. Ekipler 3 gün boyunca genç, yaşlı, çocuk 329 vatandaşa hizmet verdi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Manavgatlı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Karavca Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine park eden Mobil Kuaför, 78 çocuğun saç kesimini yaptı. Bazı vatandaşlara da kaldıkları konteyner evlerde hizmet verildi.

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