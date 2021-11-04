Evden tahliye edileceğini öğrenince balkonda eylem yaptı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 6 aylık ev kirasını ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilmek istenen Kader T. (55), boynuna geçirdiği iple kendisini evin balkonuna kilitledi. Kader T., 1,5 saatin sonunda ikna edilerek, polis merkezine götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Değirmenönü Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Oturduğu dairenin 6 aylık birikmiş kirasını ödemeyen Kader T., polis nezaretinde eve gelen icra memurlarınca tahliye edilmek istendi. Ekiplere kapıyı açmayan Kader T., boynuna ip geçirip eline Türk bayrağı alarak balkona çıktı.

Ekiplerin kapısından gitmesini istediğini belirten Kader T.'nin atlama ihtimaline karşı polis çevrede önlem aldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Sait Tarı, 1,5 saatin sonunda yan dairenin penceresinden Kader T.'yi ikna edip, aşağıya indirdi. Kader T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-04 15:20:47



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