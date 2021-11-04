Alanyalı sağlıkçılar, Cenk Eren konseri ile moral buldu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle Covid19 pandemisinde gösterdikleri özveri ve çabayla takdir toplayan sağlık sektörü çalışanlarını Vefa ve Şükran Konseri’nde Cenk Eren konserinde buluşturdu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Vefa ve Şükran Konseri’nde Alanya’da sağlık sektöründe çalışan sağlıkçılar bir araya geldi. Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda sağlık çalışanlarına özel düzenlenen Cenk Eren konserinde, sağlık emekçileri unutulmaz bir akşam geçirdi. Konsere sağlık çalışanlarının yanısıra Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, siyasi parti temsilcileri ve bazı dernek başkanları katılım gösterdi.



“Cenk Eren, şarkılarını sağlıkçılar için söyledi”

Alanya Belediyesi’nce düzenlenen Vefa ve Şükran Konseri’nde sahne alan Cenk Eren, şarkılarını sağlık çalışanları için seslendirdi. Zaman zaman sahneden inen ve dinleyicilerin arasına karışan Eren, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Başkan Yücel, Başhekim Lakadamyalı ve Alanya Sağlık Turizmi Derneği tarafından konser için şarkıcı Cenk Eren’e çeşitli hediyeler takdim edildi.



“Bu geceyi biraz olsun dinlenebilmeniz için düzenledik”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmalar için, “Pandemi döneminde büyük bir özveriyle, büyük bir fedakarlıkla, insanüstü bir gayretle çalışan siz sağlık çalışanlarımıza hepimiz teşekkür borçluyuz. Bu geceyi biraz dinlenebilmeniz, kendinize vakit ayırabilmeniz ve birlikte güzel bir akşam geçirebilmeniz için düzenledik. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, ebediyete uğurladığımız tüm sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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