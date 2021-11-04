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Otobüse çarpıp kanala düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

DHA

Otobüse çarpıp kanala düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı


Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da, önce hareket halindeki otobüse çarpıp ardından da kanala uçan otomobilin sürücüsü Hülya Y., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Hülya Y.'nin kullandığı 07 AIC 637 otomobil kontrolden çıkarak, önce seyir halindeki tur firmasına ait otobüse çarptı ardından da içinde su bulunmayan DSİ'ye ait kanala düştü.
Kazayı görenler 112 Acil'e ihbarda bulunurken, araç içindeki Hülya Y., vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Hülya Y., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. 
  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-11-04 16:33:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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