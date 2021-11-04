Sağlık çalışanlarına ve öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından sağlık çalışanları ve öğrenci velilerini uyuşturucu ve zararları hakkında bilgilendirildi.

Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıya Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Çiftçi, sağlık çalışanları ve öğrenci velileri katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve takip edilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne Projesi" kapsamında yapılan toplantıda katılımcılara Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli Polis Memuru Hüseyin Özdemir tarafından yabancı madde bağımlılığı ile ilgili bilgiler verdi.

Hüseyin Ödemir, çocukların merak etme duygusu, özenme, arkadaş ısrarı, kişisel sorunlar, ailevi sorunlar veya eğlence amaçlı yabancı madde kullanmaya ilgi duyduğunu belirtti. Yabancı madde kullanan gençlerin ilk olarak arkadaş çevresi değiştiğini anlatan Özdemir, iştahsızlık, odasına kapanma, kimse ile görüşmek istememe, uyku düzeni bozukluğu hallerinin yaşandığını dile getirdi. Özdemir, uyuşturucu kullananlarda harcadığı para artması, kılık kıyafetine özen göstermeme, kilo kaybı, gözlerde kızarıklık, bulantı ve kusma halleri yaşandığını belirtti.

Toplantı sonunda, Sosyal Hizmet Uzmanı Refik Akten uyuşturucu ile mücadelede aile ilişkilerinin öneminden bahsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.