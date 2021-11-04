Antalya’da aranan şahıs operasyonunda 8 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde aranan şahıslar operasyonunda, farklı mahkeme ve suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, gece vakti yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 6 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G., basit yaralama 300 TL para cezası ile aranan M.C., silahla tehdit/basit yaralama suçlarından aranan H.K., güveni kötüye kullanma suçlarından 9 ay hapis cezası ile aranan Ü.K., birden fazla kişi ile tehdit suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.E., basit yaralama suçlarından 7 ay hapis cezası ile aranan N.K., resmi belgede sahtecilik/dolandırıcılık suçlarından 4 yıl 12 ay hapis cezası ile aranan A.B., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan S.D. yakalandı.

Şahısların gerekli işlemler için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.