Antalya’da aranan şahıs operasyonunda 8 kişi yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçe genelinde aranan şahıslar operasyonunda, farklı mahkeme ve suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, gece vakti yağma, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 6 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G., basit yaralama 300 TL para cezası ile aranan M.C., silahla tehdit/basit yaralama suçlarından aranan H.K., güveni kötüye kullanma suçlarından 9 ay hapis cezası ile aranan Ü.K., birden fazla kişi ile tehdit suçlarından 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan H.E., basit yaralama suçlarından 7 ay hapis cezası ile aranan N.K., resmi belgede sahtecilik/dolandırıcılık suçlarından 4 yıl 12 ay hapis cezası ile aranan A.B., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 1 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan S.D. yakalandı.
Şahısların gerekli işlemler için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.