Çatıdaki eyleminden vazgeçirildi, itfaiye ve polislere 'kusura bakmayın' dedi Ailevi nedenlerden dolayı yaşadığı binanın çatısında intihar girişiminde olan kişiyi polis ikna etti

Antalya’da ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren kişi çatıda intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin yardım sözüyle ikna olan S.K., ekip aracına binerken polislere, “Kusura bakmayın” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 531 sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen 42 yaşındaki S.K.'yı çatıda görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, S.K.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri S.K.’nin atlama ve düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Polislerin verdiği telefonla yakınlarıyla konuşan, çatıda su içen S.K., yaklaşık bir saatlik çabanın ardından ikna edildi.

Çatıdan indirilen S.K., itfaiye ve polis ekiplerine, “Allah herkesin gönlüne göre versin, üzdüğüm için kimse kusura bakmasın. Kusura bakmayın” dedi.

S.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.K., 8 Eylül 2021 tarihinde de eşiyle tartıştığı için çatıda aynı eylemde bulunmuştu.

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