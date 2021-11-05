Karavanla dünyayı gezerken, deniz kaplumbağalarına can oldular



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KARAVANLA dünyayı gezerken pandemide sınırlar kapatılınca uzun süre Antalya´nın Manavgat ilçesinde kalan İngiliz Youtuberlar Chris ve Marianne Fisher çifti, sosyal medyada deniz kaplumbağalarının korunması için kampanya başlattı. Birçok ülkeden youtuberın, takipçilerine duyurduğu kampanyayla 5 ayda toplanan 350 bin liranın bir bölümüyle Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Bilgi Gözlem Merkezi kuruldu.

Geçen yıl haziran ayında, karavanla '20 ayda 20 ülke' sloganıyla dünya seyahatine çıkan İngiliz Chris ve Marianne Fisher çifti, koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatılınca Türkiye'de kaldı. Dünya turu planına ara vermek zorunda kalan çift, 5 ay önce Manavgat'a geldi. İlçede DEKAFOK Başkanı Seher Akyol ile tanışan İngiliz çift, derneğe çalışmalarında yardımcı olabilmek için 'Tread The Globe/Dünyayı Adımlamak' isimli Youtube sayfasında yardım kampanyası düzenledi. Daha sonra seyahatlerine devam eden çift, bu süreçte karavan dünyasının Youtuberlarıyla görüştü. Yeniden ilçeye gelen çift, DEKAFOK'un kuruluşunun birinci yılı için düzenlenen partiye katıldı. Kutlamaya, çiftin davet ettiği ABD, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın yanı sıra birçok ülkeden gelen Youtuberlar da katıldı. Partide konuşan Marianne Fisher, Youtuber arkadaşlarından DEKAFOK'un deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarını sosyal medya sayfalarından paylaşarak takipçilerden destek istemelerini talep etti.

5 AYDA 27 BİN POUND TOPLANDI

Manavgat'a ilk geldikleri dönemde sosyal medya hesabına yüklediği video aracılığıyla 'Caretta Merkezi' kurulması için paraya ihtiyaç duyulduğundan bahsedip, Youtuberlardan destek istediklerini anlatan Chris Fisher, sahilde 'Bilgi Gözlem Merkezi' kurulmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Marianne Fisher ise Manavgat sahilinde yapılan çalışmalara dünyanın farklı yerlerindeki Youtuberların desteğinin devam edeceğini belirtti. Youtuberlar aracılığıyla dünyanın her yerinden insanların Manavgat'ta deniz kaplumbağaları için yapılanlardan haberdar olduğunu anlatan Marianne Fisher, "27 bin poundun üzerinde para toplandı. Hesap açık kalacak çünkü DEKAFOK'un desteğe ihtiyacı var. Tek bir kişinin cesareti ve arzusuyla parasız yapılabilecek işler değil bunlar. Desteklememiz gerekiyor. Yardımların devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

İNGİLTERE'DEN BAĞIŞ TOPLANDI

İngiliz gezginler Chris ve Marianne Fisher ile tanışmadan önce mali sorunlar nedeniyle zor günler yaşadıklarını vurgulayan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Youtuberlarımız Marianne ve Chris ile ilk tanışmamızla başlayan hikayemiz DEKAFOK'un da başlangıcı oldu. Tam vazgeçtik dediğim anda onlar geldi. İngiltere'den bağış toplandı. Bin 100 kişinin üzerinde destek aldık" dedi.

BİLGİ GÖZLEM MERKEZİ'NDE DENİZ KAPLUMBAĞASI MAKETİ

Youtuberların yardım kampanyalarıyla 350 bin liranın üzerinde para toplandığını anlatan Akyol, "Bu bağışlarla birlikte DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nin kurulmasıyla toplumu bilgilendirdiğimiz, müze haline getirdiğimiz DEKAFOK'la imkansızı başardık" diye konuştu.

Toplanan bağışlarla sahil temizliği yapıldığını, ATV motor alındığını aktaran Akyol, "Bilgi Gözlem Merkezi'ne elektrik üretimi için güneş enerji paneli kurulması planlanıyor. DEKAFOK Bilgi Gözlem Merkezi'nde yer alan deniz kaplumbağası yuvası maketinde ziyaretçilere caretta yumurtaları, yumurtadan çıkan yavrular, kaplumbağaların denizle buluşma anı anlatılıyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-11-05 10:44:47



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