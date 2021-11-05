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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

İHA

Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı

Antalya’da eşiyle birlikte yüzerken jetskinin çarptığı kadın yaralandı. Kazada yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, jetskiyi kullanan kişi de polis merkezine götürüldü.
Kaza, dün Konyaaltı Sahilinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte sahile gelip denize giren Serap Şen Geçici’ye, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kullandığı jetski çarptı. Kaza sonrası Geçici yaralanırken, yanındaki eşi de şoka girdi. Geçici ve eşi, sahildeki can kurtaran ve çevredekilerin fark etmesiyle sudan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahile gelen sağlık ekipleri, yaralandığı belirtilen Geçici’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jetski sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Olayı gören vatandaşlardan Ebru Özdoğan, “Jetski bir anda geldi ve kadına çarptı. Bir anda bağrış çağırış oldu. Kadını kurtarmaya çalıştılar. Yanında da birisi vardı, eşiydi galiba. Sanırım kafasına darbe almış” dedi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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