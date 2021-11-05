Antalyaspor´a Wright´tan kötü haber

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor´a, yıldız oyuncusu Haji Wright´tan kötü haber geldi. Arka adalesinde yırtık tespit edilen 23 yaşındaki forvetin, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.Ligin 12´nci haftasında cumartesi günü sahasında Altay´ı konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor´a, genç forvet oyuncusu Haji Wright´tan kötü haber geldi. GZT Giresunspor maçında 46´ncı dakikada Gökdeniz Bayrakdar´ın yerine dahil olan ABD'li oyuncu, 2 dakika sonra sakatlanarak oyunu terk etmişti. MR´ı çekilen ve arka adalesinde 2 yırtık tespit edilen genç forvetin, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Haji Wright, kırmızı beyazlıların Altay ve milli aradan sonra oynayacağı Hatayspor maçlarında forma giyemeyecek.Haji Wright, bu sezon transfer olduğu Fraport TAV Antalyaspor ile 11 mücadelede forma giyerken 4 gole imza atma başarısı elde etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-11-05 14:31:53



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