‘Denizleri AĞlatmayın’ sloganı ile belirlenen bölgelere atık ağ toplama konteynırı yerleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, balıkçılıkta kullanılan ve ömrünü doldurmuş ağların denizde hayalet ağlara dönüşmemesi için Antalya Balıkçı Barınağı, Aksu Çayı ve Kaleiçi Yat Limanı’na ‘Denizleri AĞlatmayın’ sloganıyla 5 adet atık ağ toplama konteynırı yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, deniz canlılarına zarar veren hayalet ağların toplanması için üzerinde ‘Ağları buraya atın, denizleri ağlatmayın” sloganı yazan ağ toplama konteynerleri yaptırdı. Konteynırları Antalya Balıkçı Barınağı, Aksu Çayı ve Kaleiçi Yat Limanı’na yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, hayalet ağlar konusunda balıkçılara eğitim de verdi.



“Ekosisteme zarar veriyor”

Hayalet ağların ekosisteme ciddi bir zarar verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden Mühendis Kemal Özgün, “Balıkçıların av için denize attıkları ağlar pervanelere dolanarak, kayalıklara takılarak, fırtına ya da çeşitli sebeplerle koparak denizin derinliklerinde başıboş olarak hareket ediyor. Deniz dibine çöken bu ağlar deniz canlıları için ölümcül bir tehlike haline geliyor ve bulunduğu yerde avcılığa devam ediyor. Ve ekosisteme sürekli bir zarar veriyor. Su altı dronumuz ile sürekli denizlerimizde hayalet ağ arayışımızı sürdürmekteyiz. Su tabanında bulduğumuz hayalet ağları işaretleyerek dalgıç vasıtasıyla çıkarmaktayız” diye konuştu.



“Eğitim verildi”

Balıkçı Barınağı Su Ürünler Kooperatif Başkanı Hasan Altınbaş, ağ toplama konteynerlerinin barınağa getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Balıkçı arkadaşlarımız hayalet ağları daha önce çöp konteynerlerine atıyordu. Şimdi bu konteynerlerde daha düzenli şekilde toplayacağız” dedi.

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