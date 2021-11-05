Büyükşehir Konservatuvarı, Türk Halk Oyunları Bölümü’ne kayıtlar başlıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda, 20212022 dönemi Türk Halk Oyunları Bölümü’ne kayıtlar 8 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı vatandaşları sanat kursları ile buluşturmaya devam ediyor. Konservatuvarda, 20212022 eğitim dönemi için Türk Halk Oyunları Bölümü kayıtları başlıyor. 819 Kasım tarihleri arasında yapılacak kayıtlara 1735 yaş arası vatandaşlar şahsen başvuru yapacak. Başvuru yapanlar 20 Kasım Cumartesi saat 14.00’da sınava tabi tutulacak.

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