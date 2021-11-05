Kumluca’da ‘Uyum Mahalle Buluşmaları’ toplantısı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantıları” çerçevesindeki toplantı Antalya’nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirildi.

Kumluca Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Talay ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında muhtarlara hitaben konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, “Kumluca’da muhtarlarla uyum içinde çalışıyoruz. Muhtarlarımız özellikle çok sıcak geçen yaz mevsiminde orman yangınları konusunda çok yardımcı oldular. Sürekli teyakkuzda olup, orman yangınlarına teşebbüs edenlere fırsat vermediler. Yine kolluk kuvvetlerimizin, gençlerimizin zararlı alışkanlıklara bulaşması konusunda verdiği mücadeleye de çok yardımcı oluyorlar” dedi.

Toplantıda, Antalya Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü Personel Şefi İbrahim İncedal tarafından Muhtar Modülü hakkında bilgiler verdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Antalya İl Temsilcileri tarafından da ülkemize gelen göçmenler hakkında bilgi verdi. Görevliler, düzenli ve düzensiz göçmen, göçmenlerin hangi şartlarda ülkemizde kalabildikleri, vize uygulaması gibi birçok konularda bilgi verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.